Il 10 febbraio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che da marzo introdurrà dazi del 25 per cento sulle importazioni di acciaio e alluminio, scrive il Wall Street Journal. Le tariffe saranno applicate a tutti i paesi. In precedenza, aggiunge il quotidiano, Trump aveva promesso per la metà di febbraio anche dazi sui processori, sui farmaci, sul rame, sul petrolio e sul gas. Rispetto alle misure introdotte e poi ritirate nei confronti del Canada e del Messico, queste sull’acciaio e l’alluminio dovrebbero essere permanenti, perché hanno finalità commerciali, mentre le prime servivano a fare pressione su altri temi, come la lotta alla diffusione del fentanyl.