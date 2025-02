L’8 febbraio in Libano è stato formato un nuovo governo guidato dal diplomatico e giurista Nawaf Salam ( nella foto ). Dovrà fare le riforme necessarie a sbloccare i miliardi di dollari dei donatori internazionali per alleviare la crisi economica e ricostruire il paese, devastato dalla guerra tra Israele e Hezbollah. Inoltre dovrà preparare le elezioni previste per l’anno prossimo. Il quotidiano **Al Modon ** commenta che, in linea con il suo impegno contro la corruzione, Salam ha chiesto a tutti i ministri di abbandonare ogni legame con aziende e banche. Tra loro ci sono cinque donne e personalità di rilievo internazionale, come Ghassan Salamé, ex inviato speciale dell’Onu in Libia.