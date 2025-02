Il 7 febbraio il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato di bloccare gli aiuti al Sudafrica perché ha approvato una legge sugli espropri che secondo lui discrimina i sudafricani bianchi, a cui è stato offerto asilo politico negli Stati Uniti. Secondo il Mail & Guardian, la misura non influisce sui fondi per la lotta all’aids, che continueranno a essere versati per almeno 90 giorni . Più che il blocco degli aiuti, a preoccupare Pretoria è la tenuta dell’accordo commerciale Agoa, che offre condizioni favorevoli per le esportazioni negli Stati Uniti.