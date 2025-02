Un gruppo di ricercatori italiani è convinto di aver trovato la ricetta per l’uovo sodo perfetto. Il tuorlo e l’albume cuociono a due diverse temperature (rispettivamente a 65 e a 85 gradi): con la bollitura il tuorlo diventa troppo asciutto, mentre con la cottura a bagnomaria l’albume non si rapprende completamente. Lo studio, pubblicato su Communications Engineering, ha messo a punto la “cottura periodica”, che alterna ogni due minuti l’uovo tra acqua a 100 e a 30 gradi per 32 minuti. Questa tecnica non solo ottimizza la consistenza e il contenuto di nutrienti, ma permette anche applicazioni culinarie innovative.