Il ministero della difesa del Regno Unito avrebbe dovuto chiamare un nuovo sottomarino Hms Agincourt, in onore della battaglia del 1415 in cui il regno d’Inghilterra sconfisse la Francia. Ora ha annunciato che invece si chiamerà Hms Achilles. Pare che la decisione sia stata presa perché il nome Agincourt poteva essere offensivo per i francesi, che oggi sono alleati del Regno Unito. Secondo l’ex ministro della difesa britannico Grant Shapps il cambiamento è un tipico esempio delle “scemenze woke dei laburisti”. L’ammiraglio Chris Parry, ha definito la mossa un caso di “impazzimento ideologico”.