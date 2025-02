Gemelle, artiste, femministe. Colleen e Kathleen Kenyon hanno dedicato la vita alle arti visive, mettendo al centro della loro ricerca la rappresentazione della donna, partendo da se stesse. Nate nel 1951 a New Paltz, nello stato di New York, e morte a distanza di un anno l’una dall’altra, nel 2022 e nel 2023, sembra che abbiano scelto di vivere all’unisono tutte le esperienze.

Tra gli anni settanta e ottanta, poco più che ventenni, abbracciano il movimento di artiste decise a sfidare la cultura fotografica dominante con approcci innovativi all’uso del mezzo. Colleen diventa una pioniera della colorazione a mano delle immagini. La usa per personalizzare i ritratti scattati a se stessa e alla sorella in ambienti domestici. Le sue fotografie hanno tinte dense e una plasticità quasi magnetica, che insieme danno vita a un album di famiglia unico, in cui sembra indagare sempre sullo stesso tema: l’idea del doppio, dell’io riflesso di due gemelle identiche. Kathleen si dedica al collage scardinando l’idea tradizionale dei ruoli nella società. Ritaglia immagini femminili prese da giornali e vecchie riviste per creare fotomontaggi ironici e ribaltare i pregiudizi legati a certi stereotipi di genere.

Le loro visioni hanno contribuito a diffondere un’idea di fotografia come spazio di confronto, aperto alla diversità, al riconoscimento e all’affermazione dell’altro. A partire dal 1981, infatti, sono state anche direttrici del Cpw, il centro per la fotografia di Woodstock ora trasferito a Kingston, nello stato di New York, dove hanno sostenuto l’avanzamento delle donne e delle minoranze etniche nelle arti, convinte che l’espressione creativa non possa prescindere dall’azione politica. La loro storia umana e professionale è ora raccolta in una mostra che mette in dialogo fotografie e collage. ◆