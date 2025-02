“Il 9 febbraio, poche ore prima di partire per un viaggio negli Emirati Arabi Uniti, il presidente della Colombia Gustavo Petro ha chiesto sul social network X la rinuncia di ministri, ministre e alti funzionari del suo governo”, scrive El País. Petro, il primo presidente di sinistra nella storia del paese, ha anche annunciato che “ci saranno alcuni cambiamenti nell’esecutivo per realizzare meglio il programma ordinato dal popolo”. Nei giorni precedenti si erano già dimessi alcuni ministri e collaboratori, in seguito a un consiglio dei ministri che Petro aveva scelto di trasmettere in diretta tv e dove erano emersi scontri, divergenze e accuse reciproche per la lentezza con cui il governo sta portando avanti il suo ambizioso programma di riforme sociali .