Il 9 febbraio una settantina di corpi, presumibilmente di migranti, è stata ritrovata in due fosse comuni a Jikharra e a Kufra, in Libia. Le autorità di Tripoli hanno escluso che il loro possa diventare un paese d’insediamento per i migranti, scrive Libya Observer. L’11 febbraio 139 rifugiati sono stati trasferiti in Italia dalla Libia con un corridoio umanitario.