Il telescopio per neutrini KM3NeT, posizionato a tremila metri di profondità al largo della costa di Portopalo, in Sicilia, ha rilevato un evento compatibile con un neutrino cosmico da 220 milioni di miliardi di elettronvolt, un livello di energia mai osservato prima. I neutrini sono particelle elementari ad alta energia generate da fenomeni astrofisici estremi. Sono privi di carica e quasi senza massa, e possono attraversare la materia senza essere deviati e viaggiare per distanze estremamente lunghe. Queste proprietà li rendono messaggeri cosmici unici, ma anche molto difficili da rilevare. I moduli ottici di KM3NeT sono in grado di farlo intercettando la luce prodotta dall’interazione dei neutrini con le molecole d’acqua. Le caratteristiche del segnale rilevato suggeriscono che possa essere la prima osservazione di un neutrino prodotto dall’interazione di raggi cosmici ad altissima energia con la radiazione di fondo. La scoperta solleva nuovi interrogativi sul meccanismo di origine dei neutrini e potrebbe rivelare fenomeni ancora sconosciuti, conclude la rivista britannica Nature. ◆