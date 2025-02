Un blackout nazionale ha paralizzato lo Sri Lanka. L’interruzione della corrente è cominciata verso mezzogiorno di domenica 9 febbraio, per concludersi solo nella notte. Il blackout è stato causato da una scimmia che si è arrampicata in una centrale elettrica a sud di Colombo. “L’animale è entrato in contatto con il nostro trasformatore di rete, causando uno squilibrio nel sistema elettrico”, ha detto il ministro dell’energia Kumara Jayakody. Il Ceylon electricity board, che gestisce la fornitura dell’elettricità, si è scusato, ma non ha spiegato come l’incidente abbia potuto avere ripercussioni così estese. Non sono state diffuse notizie sulla sorte della scimmia.