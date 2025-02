Astronomia Secondo un articolo disponibile su arXiv in attesa di revisione, l’ipervelocità di alcune stelle osservate nella Via Lattea potrebbe essere dovuta alla fionda gravitazionale di un buco nero supermassiccio al centro della Grande nube di Magellano (nell’immagine). È il primo indizio dell’esistenza di un buco nero in una galassia nana.