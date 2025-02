Secondo alcuni studi condotti dalla psicologa Netta Weinstein e riportati da Knowable Magazine, per le coppie il silenzio può essere un potente mezzo di comunicazione. I ricercatori hanno rilevato che durante i silenzi condivisi nati spontaneamente, che non dipendono quindi da un disagio o da una lite, le persone erano rilassate e serene, dimostrando che le coppie non devono per forza separarsi per godersi un po’ di solitudine. “Si tratta di momenti”, spiega Weinstein, “ricchi di amore, vicinanza e connessione”.