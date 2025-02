Potrebbe bastare un test del sangue che costa meno di un euro per rilevare un tumore al pancreas prima che si diffonda, afferma uno studio pubblicato su Science Translational Medicine. Il test si basa su nanosensori che si attivano in presenza dall’enzima proteasi, prodotto in grandi quantità dalle cellule tumorali. Sperimentato su 356 campioni di sangue, ha individuato con un’accuratezza del 73 per cento le persone con tumore e nel 98 per cento dei casi ha identificato quelle sane. Inoltre ha rilevato i casi di pancreatite distinguendoli dai pazienti con tumore. I ricercatori puntano ora a migliorare la sensibilità del test e ad avviare studi clinici, con possibili applicazioni anche per altri tipi di tumore.