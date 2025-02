Il 13 febbraio il senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Robert Kennedy Jr. (nella fot o) come segretario alla salute e ai servizi umani. “Quella di Kennedy Jr. era una delle nomine più controverse fatte da Trump, ma alla fine tutti i senatori repubblicani tranne uno hanno votato a favore”, scrive Npr. Figlio di Robert Kennedy, ucciso nel 1968 mentre era candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e nipote del presidente John Fitzgerald Kennedy, il nuovo segretario alla salute è uno dei principali esponenti del movimento antivaccinista ed è noto per aver sostenuto varie teorie antiscientifiche, come per esempio quella sull’infondata relazione tra vaccini infantili e autismo. ◆