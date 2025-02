“Il gruppo italiano Leonardo, attivo nei settori della difesa e aerospaziale, è vicino a un accordo di collaborazione con l’azienda turca Baykar, che tra i suoi proprietari ha Selçuk Bayraktar, un genero del presidente Recep Tayyip Erdoğan”, scrive il Financial Times. La Baykar costruisce droni all’avanguardia, che usano anche funzionalità di intelligenza artificiale. Secondo il quotidiano finanziario, “questa collaborazione servirà a potenziare la produzione di droni in Europa” . In cambio la Baykar ottiene un accesso al mercato europeo. In questi giorni vari paesi del continente stanno valutando di aumentare le spese per la difesa.