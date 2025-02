Dagli studi non è chiaro se lo spazio in cui si fa sport incida sulla salute fisica e mentale, scrive New Scientist. Tuttavia, secondo diverse ricerche, l’attività all’aperto avrebbe un leggero vantaggio su quella al chiuso, anche quando le condizioni climatiche non sono ottimali . Altri studi suggeriscono che allenarsi all’esterno migliorerebbe le funzioni cognitive. Inoltre stare all’aria aperta è in genere percepito come più piacevole e questo può incidere positivamente sulla frequenza dell’attività.