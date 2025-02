Il 24 febbraio sono cominciate le deposizioni degli ex ostaggi francesi al processo contro i presunti carcerieri dello Stato islamico. Cinque uomini sono imputati per i rapimenti avvenuti in Siria tra il 2013 e il 2014. Ne sono presenti solo tre, tra cui Mehdi Nemmouche (nella foto) , già condannato all’ergastolo per l’attacco al museo ebraico di Bruxelles nel 2014. Nicolas Hénin, uno dei quattro giornalisti rapiti in Siria nel 2013, ha raccontato i suoi undici mesi di prigionia insieme a Didier François, Edouard Elias e Pierre Torres, racconta Radio France international che segue le udienze.