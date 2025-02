Secondo un rapporto dell’ong britannica Environmental Justice Foundation, tra il 2019 e il 2024 almeno dodici pescherecci d’altura cinesi nell’oceano Indiano avrebbero impiegato illegalmente cittadini nordcoreani, scrive NKNews. Le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vietano ai paesi dell’Onu di usare manodopera nordcoreana, uno dei mezzi con cui Pyongyang finanzia il suo programma nucleare. Gli equipaggi nordcoreani sono stati prelevati in mare, tenuti sulle imbarcazioni per periodi fino a dieci anni, e saltuariamente trasferiti da un peschereccio all’altro per eludere i controlli nei porti. Gli stipendi erano pagati direttamente al governo e i pescatori, una volta tornati a casa, ricevevano una casa come compenso. Il rapporto dell’ong si basa su foto e video con testimonianze raccolte da pescatori indonesiani e filippini che hanno lavorato accanto ai nordcoreani.