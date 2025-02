“ Il 23 febbraio un soldato keniano, che faceva parte della missione internazionale di sicurezza armata per stabilizzare il paese, è stato ucciso mentre era di pattuglia nel dipartimento dell’Artibonite, a nord di Port-au-Prince”, scrive Le Nouvel­liste. Sembra che l’attacco sia stato condotto da affiliati di una banda criminale. La missione, formata in gran parte da soldati provenienti dal Kenya, ma anche dal Salvador, dal Belize, dal Guatemala e dalla Giamaica, è stata istituita a giugno per riportare la sicurezza ad Haiti.