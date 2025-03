Il 5 marzo a Dhaka gli studenti che sei mesi fa hanno rovesciato il governo di Shehik Hasina si sono riuniti di nuovo per annunciare la nascita del Jatiya Nagorik o Partito nazionale dei cittadini. In vista delle elezioni, che dovrebbero tenersi entro la fine dell’anno, Nahid Islam, uno dei leader del movimento studentesco che dopo la caduta di Hasina era entrato nel governo ad interim di Mohamed Yunus, si è dimesso dall’incarico di consigliere per l’informazione per fondare la nuova forza politica. Creare un sistema politico completamente nuovo, riscrivere la costituzione per un paese che dall’anno della sua nascita nel 1971 non è mai stato democratico, rendere giustizia alle vittime della repressione violenta delle proteste del 2024 sono gli obiettivi principali del nuovo partito, scrive il Daily Star. Intervistato dal Guardian, Islam ha definito “agrodolce” la sua esperienza nel governo di Yunus, che “ha le idee giuste sulle riforme necessarie per il paese ma si è trovato di fronte alle resistenze nella burocrazia, ancora dominata dai fedeli di Hasina”.