Il governo di Claudia Sheinbaum ( nella foto ) ha estradato dal Messico agli Stati Uniti 29 persone detenute nel paese per narcotraffico e altri crimini, scrive Bbc mundo. Tra i criminali c’è anche Rafael Caro Quintero, ex leader del cartello di Guadalajara che ha evitato l’estradizione per quarant’anni dopo aver ucciso nel 1985 Enrique “Kiki” Camerana, un agente della Drug enforcement administration (Dea, l’agenzia antidroga statunitense). Secondo InsightCrime, “il numero di narcotrafficanti estradati in un solo giorno è straordinario, ma difficilmente cambierà la natura della criminalità organizzata messicana”.