“Nei film e nei libri succedono cose terribili a chi annusa corpi umani mummificati”, dice Cecilia Bembibre, direttrice della ricerca all’istituto per la gestione del patrimonio dello University college London, nel Regno Unito. Ma uno studio sugli odori di nove mummie dell’antico Egitto ha portato a risultati molto diversi:“Siamo rimasti sorpresi dal loro profumo delizioso”, ha dichiarato Bembibre. La ricerca, pubblicata dal Journal of the American Chemical Society, prevedeva l’uso di analisi chimiche e la valutazione di un gruppo di annusatori umani per reperti vecchi fino a cinquemila anni. Sono state rilevate soprattutto note floreali, probabilmente dovute alle resine di pino e di ginepro usate per la mummificazione.