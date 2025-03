◆ Questa immagine, realizzata dal satellite Terra della Nasa, mostra la parte meridionale della Groenlandia. La neve invernale fa apparire di un bianco candido la calotta glaciale, che in estate può essere più scura nei punti in cui lo scioglimento porta allo scoperto i detriti accumulati ai suoi margini. Verso sud il ghiaccio è in parte coperto da nuvole. Il versante sudorientale dell’isola mostrato nella foto comprende circa 340 chilometri di costa. Come il resto della Groenlandia, l’area è punteggiata di fiordi, strette insenature attraverso cui il ghiaccio proveniente dalla terraferma scorre verso

il mare.