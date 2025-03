Negli ultimi mesi negli Stati Uniti c’è stato un forte aumento del prezzo delle uova, arrivate a costare 4,95 dollari alla dozzina. “Un aumento del 157 per cento rispetto a tre anni fa, per un alimento che è una fonte di proteine generalmente accessibile alla maggior parte delle famiglie statunitensi”, scrive il Guardian. La causa principale dell’aumento è l’influenza aviaria, che porta gli allevatori a uccidere milioni di polli e galline per limitare i contagi, causando la riduzione dell’offerta e l’aumento dei prezzi delle uova. “Ma influisce anche la concentrazione aziendale nel mercato delle uova”.