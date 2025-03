Nella gola di Olduvai, in Tanzania, sono stati trovati 27 strumenti risalenti a circa 1,5 milioni di anni fa, che testimoniano le abilità dei nostri antenati ominidi. Come spiega Nature, non sono fatti di pietra, ma di ossa di elefante ( nella foto ) e ippopotamo. Questa scoperta suggerisce che gli ominidi possedessero capacità cognitive avanzate e avessero cominciato a usare gli animali non solo come fonte di cibo, ma anche come materia prima per la creazione di utensili attraverso tecniche di lavorazione complesse.