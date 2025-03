I fondi d’investimento che hanno scommesso sul calo delle azioni della Tesla hanno guadagnato 16,2 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi, scrive il Financial Times. In questo periodo il valore di borsa della casa automobilistica di Elon Musk si è dimezzato, bruciando settecento miliardi di capitale e più di cento miliardi di dollari del patrimonio personale dell’imprenditore di origini sudafricane. Gli investitori, spiega il quotidiano britannico, hanno venduto allo scoperto (la vendita allo scoperto consiste nel vendere titoli presi in prestito, impegnandosi a ricomprarli, se tutto va bene, a un prezzo più basso e restituirli) 71,5 milioni di azioni della Tesla, pari al 2,6 per cento del totale.