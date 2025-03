Il 18 marzo un giudice federale del Maryland ha stabilito che i provvedimenti presi dal dipartimento per l’efficienza del governo, guidato dal miliardario Elon Musk, potrebbero aver violato la costituzione. “Il giudice ha ordinato al dipartimento di bloccare ulteriori tagli e ha chiesto all’amministrazione Trump di ripristinare l’accesso alla posta elettronica e ai computer di tutti i dipendenti dell’Usaid, compresi quelli messi in congedo amministrativo”, scrive l’Associated Press. Pochi giorni prima il segretario di stato Marco Rubio aveva detto che l’amministrazione Trump ha cancellato l’83 per cento dei programmi dell’agenzia.