Intorno a Saturno sono state individuate altre 128 lune ( nella foto ), portando il totale a 274, molto superiore a Giove che ha 95 satelliti conosciuti. Le lune hanno un diametro di pochi chilometri e una forma irregolare, scrive il Guardian. Sono state individuate dal telescopio Canada France Hawaii con la tecnica dello “shift and stack”, che acquisisce immagini sequenziali per tracciare il percorso dei corpi celesti. Le lune saranno chiamate con nomi di divinità galliche, norrene e inuit canadesi. La scoperta offre nuove informazioni per lo studio del sistema solare primordiale e dell’origine degli anelli di Saturno.