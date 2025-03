Il 12 marzo almeno venti persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e più di cento sono state arrestate davanti alla sede del congresso a Buenos Aires durante una manifestazione organizzata dai pensionati. “Da settimane ogni mercoledì i pensionati si riuniscono davanti al parlamento per chiedere al governo dell’ultraliberista Javier Milei un aumento delle loro pensioni e l’accesso gratuito ad alcuni farmaci”, scrive El País. Gli scontri sono stati tra i più violenti dei quindici mesi di presidenza di Milei. I manifestanti hanno lanciato pietre e altri oggetti contro la polizia, che ha risposto con cannoni ad acqua, gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Milei ha accusato gli ultrà di alcune squadre di calcio, noti come barras bravas , di aver cercato di destabilizzare il governo unendosi alla protesta.