Il deputato del Texas Stan Gerdes ha presentato un disegno di legge che vieterebbe “comportamenti non umani” nelle scuole dello stato, come miagolare o indossare collari da cane. “Niente distrazioni. Niente teatro. Solo istruzione”, ha detto il parlamentare repubblicano. Il disegno di legge fa delle eccezioni per Halloween o per le recite scolastiche, ma secondo Gerdes “garantirebbe che studenti e insegnanti possano concentrarsi sugli studi, non su strane e malsane interruzioni”.