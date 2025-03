Alcuni cittadini di Melbourne , in Australia, hanno ricevuto una lettera anonima spedita da Hong Kong in cui si offriva una ricompensa di un milione di dollari locali (118mila euro) a chi fornisse informazioni su Kevin Yam, un avvocato e attivista pro democrazia con cittadinanza australiana ricercato nell’ex colonia britannica per aver infranto la legge sulla sicurezza nazionale. La lettera riporta una foto e una descrizione fisica di Yam che, dopo aver vissuto per vent’anni a Hong Kong, nel 2022 si è trasferito a Melbourne. È uno degli otto attivisti residenti all’estero ricercati dalle autorità del territorio cinese. Il ministero degli esteri australiano ha definito le lettere “preoccupanti e inaccettabili”, scrive The Age. Le autorità di Hong Kong negano di essere i mittenti delle lettere.