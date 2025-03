The Crimson Monkey, Getty

Alla base della passione per i dolci potrebbe esserci una ragione neurologica. È comune, infatti, che dopo aver consumato un pasto abbondante, si riesca comunque a mangiare il dessert. Questo perché, secondo un recente studio pubblicato su Science, i neuroni che provocano il senso di sazietà sarebbero gli stessi che attivano il desiderio di zucchero. Dal punto di vista evolutivo non è chiaro perché ciò avvenga. Una delle ipotesi è che sia perché lo zucchero, rispetto ad altri cibi, è più facilmente trasformabile in energia.