Un uomo rimasto paralizzato in seguito a un incidente è di nuovo in grado di reggersi in piedi da solo dopo aver ricevuto un’iniezione di cellule staminali riprogrammate per riparare i nervi lesionati, scrive Nature. La sperimentazione, condotta in Giappone a partire dal 2021, ha coinvolto altre tre persone. Una è in grado di muovere braccia e gambe, mentre le altre non hanno avuto miglioramenti. Lo studio era stato ideato per valutare la sicurezza del trattamento e non la sua efficacia, e serviranno altri esami per stabilire che il risultato non sia dovuto a una guarigione naturale.