La corte costituzionale ha respinto la richiesta di impeachment per il primo ministro Han Duck-soo per il suo ruolo nella proclamazione della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk-yeol, ora sospeso e in attesa del verdetto della corte sul suo impeachment. Han è stato reintegrato e ora è il presidente ad interim. Intanto il capo dell’opposizione Lee Jae-myung è stato assolto dall’accusa di aver violato la legge elettorale. La sentenza lo rafforza in vista del voto anticipato se la corte dovesse confermare l’impeachment di Yoon. “La situazione ha aggravato la polarizzazione politica e la frattura dell’opinione pubblica”, scrive Donga Ilbo. “Più che difendere la loro causa, i sostenitori e gli oppositori di Yoon sono sempre più radicali nel loro odio verso il nemico”. ◆