Api La competizione delle api domestiche (nella foto) può contribuire in modo significativo al declino degli insetti impollinatori selvatici, afferma uno studio condotto sull’isola di Giannutri, nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, e pubblicato su Current Biology. I ricercatori hanno valutato gli effetti dell’introduzione delle api domestiche sull’isola, autorizzata nel 2018, chiudendo temporaneamente l’accesso delle arnie. Nei periodi in cui le api domestiche erano libere di volare, la disponibilità di nettare nei fiori si riduceva del 60 per cento. Nei quattro anni dello studio le popolazioni di impollinatori selvatici, che sono meno efficienti nel raccogliere cibo, sono calate dell’80 per cento. Alla luce dei risultati le autorità del parco hanno deciso di sospendere l’allevamento di api.