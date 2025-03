Per regolare la durata delle immersioni ed evitare l’ipossia, le foche grigie (Halichoerus grypus) si basano sull’ossigenazione del sangue e non sulla concentrazione di anidride carbonica, come fanno di solito i mammiferi per monitorare indirettamente i livelli di ossigeno. Una studio condotto in Scozia e pubblicato su Science ha registrato 510 immersioni individuali di sei foche: la durata era correlata ai livelli di ossigeno e restava invariata anche con elevate concentrazioni di anidride carbonica. Questa scoperta suggerisce che anche altri animali marini potrebbero avere sviluppato meccanismi simili per evitare l’annegamento.