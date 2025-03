La polizia di Port Orange in Florida, negli Stati Uniti, ha fermato un’auto per una violazione del codice della strada. Si trattava di un Uber con una passeggera a bordo, così, dopo aver parlato con l’autista, gli agenti hanno chiesto il nome anche alla donna. “Katie”, ha detto lei. Quando hanno provato a verificarne l’identità, lei è saltata fuori dall’auto ed è scappata. Un poliziotto l’ha raggiunta facilmente, l’ha fermata e ha ottenuto il suo vero nome, Alicia Dvorak. Sulla donna, 34 anni, pendevano alcuni mandati d’arresto e una rapida perquisizione ha rivelato che aveva con sé diverse droghe. “Colpa mia, ragazzi”, ha detto lei scusandosi per la tentata fuga mentre l’ammanettavano, “ma dovevo provarci”.