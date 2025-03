Le elezioni in Canada, inizialmente previste per ottobre, si terranno il prossimo 28 aprile. “La decisione di anticiparle è stata presa dal primo ministro Mark Carney, che circa tre settimane fa ha preso il posto di Justin Trudeau alla guida del Partito liberale e del governo”, scrive il quotidiano Toronto Star. Trudeau, in carica dal 2015, si era dimesso all’inizio di gennaio a causa della sua impopolarità e dei malumori all’interno del partito. Carney sarà il candidato dei liberali e il suo principale rivale sarà Pierre Poilievre, leader del Partito conservatore. Fino a poche settimane fa i conservatori erano in grande vantaggio nei sondaggi, ma dopo l’uscita di scena di Justin Trudeau i liberali hanno guadagnato molti consensi e ora il risultato appare più incerto. Sulla rimonta del partito di Carney ha influito anche l’effetto Trump: quando il presidente statunitense ha cominciato a prendere di mira il paese vicino – sostenendo che diventerà il 51° stato americano e minacciando dazi– molti canadesi si sono riavvicinati al governo. Anticipando le elezioni Carney spera di sfruttare questo clima e cercherà di fare in modo che la campagna elettorale giri intorno a Trump.