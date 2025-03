Weizhong Lan, AIER Academy of Ophthalmology, Central South University

Salute Decorare le pareti delle aule in modo che assomiglino a spazi aperti (nella foto) può ridurre l’insorgere della miopia tra gli studenti, suggerisce una ricerca condotta in Cina su bambini di nove anni e disponibile su medRxiv. Altri studi indicano che passare molto tempo al chiuso favorisce la miopia.

Biologia Durante uno sforzo prolungato l’organismo può usare come fonte di energia la mielina, una sostanza grassa che isola le cellule nervose, rivela uno studio che ha esaminato con la risonanza magnetica i cervelli di dieci atleti prima e dopo una maratona. Secondo la ricerca, pubblicata su Nature Metabolism, il calo temporaneo della mielina non è dannoso e potrebbe anzi avere effetti benefici per il cervello.