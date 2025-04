Il terremoto che ha colpito la Birmania il 28 marzo ha fatto crollare anche un grattacielo in costruzione a Bangkok, uccidendo almeno 15 persone (decine sono ancora disperse), scrive Asia Nikkei. L’edificio, che doveva ospitare uffici governativi, era opera di una ditta di costruzioni tailandese, la Italian-Thai Development, e della China Railway 10th engineering Group, un’azienda cinese impegnata in diversi progetti edili e infrastrutturali in Thailandia. Il governo ha aperto un’inchiesta, scrive il Bangkok Post, e gli inquirenti hanno trovato tra le macerie barre d’acciaio di qualità inferiore agli standard, prodotte da una fabbrica tailandese di proprietà cinese chiusa dalle autorità a dicembre 2024.