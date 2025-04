Il 28 marzo in Groenlandia è stato raggiunto un accordo per formare il nuovo governo del territorio autonomo del regno di Danimarca. Come spiega Euronews, quattro dei cinque partiti entrati in parlamento dopo il voto legislativo dell’11 marzo 2025 hanno raggiunto un accordo per formare un ampio governo di coalizione. L’esecutivo potrà contare su una maggioranza di 23 seggi sui 31 complessivi. L’accordo è stato raggiunto mentre il presidente statunitense Donald Trump conferma il suo progetto di annettere la Groenlandia, anche con l’uso della forza se dovesse servire. Il patto di governo, inoltre, è stato siglato in coincidenza della visita sull’isola del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Jens-Frederik Nielsen, leader della formazione di centrodestra dei Democratici, il primo partito in parlamento, ha dichiarato che la forma della nuova coalizione è fondamentale per resistere alle pressioni della Casa Bianca. ◆