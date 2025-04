Alluvioni Un’ondata di precipitazioni eccezionali ha investito l’interno del Queensland, nel nordest dell’Australia, dove alcune zone hanno ricevuto fino a cinquecento millimetri d’acqua in una settimana. Le alluvioni hanno provocato l’evacuazione di diversi centri abitati e sommerso gli allevamenti della zona, uccidendo più di centomila capi di bestiame. ◆ Una perturbazione improvvisa ha causato l’allagamento di alcune zone di Kampala, in Uganda. Almeno sette persone sono annegate. ◆ La Bolivia ha dichiarato lo stato d’emergenza a causa delle forti piogge che hanno colpito il paese da novembre, provocando almeno 51 vittime. ◆ L’arcipelago delle Cicladi, in Grecia, è stato colpito da intense precipitazioni che hanno causato alluvioni e gravi danni sulle isole di Paro (nella foto) e Mykonos.

Costas Baltas, Anadolu/Getty

Funghi. L’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn) ha aggiornato la sua lista rossa, che ora comprende 168.420 specie minacciate, di cui 47.187 a rischio di estinzione. Alla lista sono state aggiunte 482 specie di funghi (nella foto un Hygrocybe intermedia), portando il totale a 1.300, di cui 411 in pericolo di estinzione. La principale minaccia per i funghi è l’espansione delle aree agricole e urbane, seguita dalla deforestazione e dagli effetti del cambiamento climatico, come l’aumento degli incendi. Le specie conosciute di funghi sono circa 155mila, ma si stima che in totale possano essere 2,5 milioni. L’Iucn ha inoltre sottolineato che diverse specie di alberi dell’incenso sull’isola di Socotra sono minacciate dalla crescita dell’allevamento.

Lukas Large

Terremoti Un terremoto di magnitudo 7,7 con epicentro vicino a Mandalay ha distrutto migliaia di edifici in tutta la Birmania e provocato gravi danni anche nei paesi vicini. Le vittime accertate sono più di tremila ma centinaia di persone risultano disperse. A Bangkok, in Thailandia, la scossa ha fatto crollare un grattacielo in costruzione, uccidendo più di venti persone. ◆ Un sisma di magnitudo 7 è stato registrato al largo dell’arcipelago di Tonga.

Colera Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità l’epidemia di colera in Namibia ha contagiato più di 8.500 persone e provocato almeno 329 vittime dall’inizio del 2025.

Vulcani Il sistema vulcanico Sundhnúkur, nel sudovest dell’Islanda, è entrato in eruzione per l’ottava volta dal 2023, provocando l’evacuazione della cittadina di Grindavík e dello stabilimento termale della Laguna blu.

