L’autorità antitrust della Cina ha annunciato che esaminerà il contratto con cui il gruppo Ck Hutchison ha venduto 43 porti, compresi due posti alle estremità del canale di Panamá, a un consorzio guidato dal fondo d’investimenti statunitense BlackRock. Pechino, spiega il Financial Times, è contraria all’operazione, che indebolisce la sua presenza in un’infrastruttura vitale per il commercio marittimo. La decisione dell’antitrust è destinata a ritardare il perfezionamento dell’accordo. Sulla Ck Hutchison, che ha sede a Hong Kong ed è controllata dal miliardario Li Ka-shing, hanno aperto un’inchiesta anche le autorità di Panamá. ◆