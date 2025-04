“Michael Waltz, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, responsabile di aver causato il primo scandalo della nuova amministrazione, dovrebbe restare al suo posto”, scrive la Cnn. A m età marzo Waltz ha aggiunto per errore il giornalista Jeffrey Goldberg a una chat su Signal in cui si preparava l’attacco contro gli huthi in Yemen. Goldberg ha raccontato lo scambio in un articolo (uscito la settimana scorsa su Internazionale), spiegando che i collaboratori del presidente hanno gestito in modo superficiale informazioni riservate. Il 1 aprile il Washington Post ha scritto che Waltz e alcuni suoi collaboratori avrebbero usato il servizio di posta elettronica di Google per comunicazioni di lavoro .