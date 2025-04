“Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa (nella foto) il 29 marzo ha incontrato in Florida il presidente statunitense Donald Trump”, scrive la Reuters. L’ufficio stampa di Noboa, che il 13 aprile affronterà al secondo turno delle presidenziali la candidata di sinistra Luisa González, ha parlato di un “incontro amichevole e di natura privata”. Alcuni funzionari ecuadoriani hanno reso noto che il paese vuole ospitare basi militari statunitensi e firmare trattati commerciali bilaterali come quelli in vigore con Perù e Colombia.