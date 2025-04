La psicologa Bettina Gorißen, intervistata dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung, spiega che i complimenti hanno un effetto positivo sia su chi li riceve sia su chi li fa: in entrambi i casi il corpo rilascia dopamina e ossitocina, che riducono lo stress e ci rendono più felici e soddisfatti. Essere gentili, inoltre, rafforza l’autostima, promuove la fiducia e il legame con gli altri. Per la psicologa un buon complimento dovrebbe essere “sincero, inaspettato, preciso e contenuto in una frase breve”, e chi lo riceve non dovrebbe sentirsi obbligato a ricambiarlo. In generale, comunque, attenzione a non esagerare e a considerare sempre il contesto e il tipo di relazione che si ha con l’altra persona.◆