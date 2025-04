Con il termine doomscrolling s’intende la tendenza a scorrere ossessivamente notizie apocalittiche, spiega New Scientist. È un’abitudine causata dal fatto che il cervello tende a soffermarsi sulle informazioni negative, probabilmente perché in passato la sopravvivenza degli esseri umani dipendeva dalla capacità di individuare e rispondere alle minacce. Oggi il doomscrolling è collegato a un rischio maggiore di depressione e, in alcuni casi, può produrre i sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Se si ha l’impressione che le cattive notizie stiano minando il proprio benessere, è opportuno limitare il tempo passato sui dispositivi digitali, oltre a fare uno sforzo per trovare contenuti che restituiscano la fiducia nell’umanità. Naturalmente non bisogna evitare tutte le informazioni negative in modo da non provare più rabbia o paura. Ma rafforzando la resilienza, si migliora la salute mentale ed è più facile agire in modo positivo.