Özgür Özel è stato confermato alla guida della principale forza d’opposizione turca, il Partito popolare repubblicano (Chp, laico e kemalista). Il congresso straordinario in cui è stata presa la decisione era stato convocato da Özel pochi giorni dopo l’arresto del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoğlu, altra figura di punta del Chp e principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdoğan. La sua vicenda giudiziaria ha scatenato proteste in tutto il paese, innescate dalla convinzione che l’arresto sia politicamente motivato. I turchi, scrive Habertürk, stanno dando fiducia all’opposizione, “che ora deve trasformare questo sostegno popolare in un progetto politico”.