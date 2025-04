I prezzi in calo dei pannelli, i finanziamenti internazionali e le leggi più favorevoli alle imprese approvate dai governi africani stanno stimolando la nascita di microreti solari dalla Nigeria al Madagascar, scrive Bloomberg. A gennaio la Banca mondiale ha lanciato un programma per portare l’elettricità a 300 milioni di africani entro il 2030, un progetto che potrebbe attirare investimenti per 85 miliardi di dollari. Manoj Sinha, amministratore delegato della Husk Power Systems, il più grande operatore mondiale di microreti, pensa che in Africa potrebbero nascerne duecentomila; altri fanno previsioni più limitate, considerato che al momento ne esistono solo centinaia. “L’accesso all’elettricità per le popolazioni della regione subsahariana varia dall’1 per cento in Sud Sudan al 94 per cento in Sudafrica. Migliorarlo è fondamentale per lo sviluppo del continente”, scrive Bloomberg. I suoi giornalisti sono andati a visitare Chitandika, un villaggio rurale nell’est dello Zambia, che ha ottenuto la sua microrete nel 2019, migliorando nettamente la vita degli abitanti. Nei prossimi anni il governo zambiano conta di portare l’elettricità a mille comunità rurali, rispetto alle attuali 45. Il programma è finanziato dalla Fondazione Rockefeller, dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite e dal Beyond the grid fund for Africa.