La corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’amministrazione Trump potrà continuare a espellere i migranti venezuelani sulla base dell’Alien enemies act, una legge del 1798 che consente al presidente di espellere persone che vengono da paesi in guerra con gli Stati Uniti. “La sentenza è stata criticata da molti giuristi, visto che gli Stati Uniti non sono in guerra con le organizzazioni criminali venezuelane”, scrive Npr. La corte però ha deciso che i venezuelani non potranno essere espulsi senza processo ma dovranno avere tempo per presentare un ricorso.